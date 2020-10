Valentina Vignali | si scopre con un uomo che non è il fidanzato | FOTO

Chi è quel bel ragazzo che si fa vedere accanto ad una Valentina Vignali con sguardo complice e soprattutto senza veli? La risposta sorprende.

La presenza di Valentina Vignali sui social network è diventata da qualche anno una piacevole consuetudine. La 29enne cestista nativa di Rimini ha saputo riciclarsi in più aspetti, divenendo all’occasione modella, cantante, attrice, testimonial ma soprattutto una influencer di successo.

Una attività questa divenuta importante oramai anche più di quella di giocatrice professionista di pallacanestro. Attualmente lei milita con la franchigia della Smit Roma Cento, in Serie B. E su Instagram con cadenza pressoché quotidiana si mostra sempre in pose splendide, che mettono in risalto il fisico statuario e privo di imperfezioni che la caratterizzano. Anche ora che ci troviamo ormai nella stagione fredda non manca qualche immagine della bellissima Valentina con pochi indumenti a ricoprirla.

Valentina Vignali, il paragone tra ieri ed oggi: i due scatti col fratello

Una cosa che lei fa con naturalezza, talvolta anche con tanta autoironia, e senza mai apparire volgare. Ora i suoi followers la acclamano per due fotografie pubblicate. In entrambe lei è in costume da bagno ed accanto a lei c’è un uomo. Che non è però il suo attuale compagno, il fotografo Lorenzo Orlandi. No, la Vignali si fa ritrarre con suo fratello. E mette a paragone una immagine realizzata in tempi recenti con un’altra dalla posa simile scattata invece anni fa, nei primi anni ’90.

“A parte l’altezza invertita io non vedo differenze”, scrive divertita Valentina. Che ai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello Vip spiegò anche come fosse proficua e remunerativa la sua carriera da influencer.

