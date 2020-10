Nel pomeriggio di ieri, un uomo di 54 anni ha perso la vita in un incidente in scooter, consumatosi lungo la statale Adriatica, in provincia di Ferrara.

Tragico incidente nel tardo pomeriggio di ieri lungo la statale Adriatica, nel territorio di Ripapersico di Portomaggiore, in provincia di Ferrara. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, uno scooter avrebbe tamponato un’auto ferma in coda, in un punto dove sono in corso lavori stradali. Nello schianto, il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 54 anni, ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 54enne. Illese le persone che si trovavano a bordo dell’auto coinvolta nell’incidente. Intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di legge.

Ferrara, scooter si scontra con un’auto ferma in colonna nel pomeriggio: 54enne perde la vita

Un uomo di 54 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 26 ottobre, in un drammatico incidente consumatosi sulla strada statale Adriatica. L’impatto è avvenuto nel territorio di Ripapersico, frazione del comune di Portomaggiore, in provincia di Ferrara. Stando a quanto ricostruito, come riporta la stampa locale e l’agenzia Ansa, il 54enne viaggiava a bordo del proprio scooter che si sarebbe scontrato con un’auto ferma in colonna. La vettura era ferma in un punto con senso unico alternato in cui sono in corso dei lavori stradali. Impatto fatale per il conducente del mezzo a due ruote che ha perso la vita.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, ma per il 54enne non c’è stato nulla da fare. I medici hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nello schianto. Illesi, come riferisce l’Ansa, gli occupanti della vettura tamponata dallo scooter.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’impatto ed accertare eventuali responsabilità.

Non sono ancora chiare le ragioni per cui il mezzo a due ruote abbia tamponato l’auto in coda, probabilmente il conducente si è accorto solo all’ultimo momento della vettura e non è riuscito ad evitare l’impatto.

