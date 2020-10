Fiocco rosa in casa Carfagna, la deputata di Forza Italia diventa mamma

Mara Carfagna, la deputata di Forza Italia diventa mamma per la prima volta. La stessa dichiara: “Fare un figlio è una scelta d’amore”.

Lunedì 26 ottobre Mara Carfagna, deputata di Forza Italia, diventa mamma per la prima volta. La piccola Vittoria – questo il nome scelto dalla deputata insieme al compagno Alessandro Ruben – è nata al Policlinico Gemelli di Roma. Le condizioni della Carfagna e della bambina sono ottime. Momento felice per la neomamma che aspettava da tempo, in un’intervista non molto recente aveva dichiarato: “Fare un figlio è una scelta d’amore, è il coronamento di un percorso accanto a una persona attenta e presente che ama l’idea di costruire una famiglia“. Scoperta la gravidanza durante il lockdown, la deputata era comunque preoccupata viste le condizioni particolari nelle quali verteva il paese.

Mara Carfagna ammette: la gravidanza durante il lockdown? Ansia e paura

Scoprire la gravidanza durante il lockdown è un tripudio di emozioni: felicità per aspettare un figlio tanto desiderato e atteso e al contempo ansia. Un’angoscia che pervade tutto il corpo, la paura di essere contagiati e la forza per tutelare quel figlio con amore. La Carfagna non ha mai nascosto il suo timore nei mesi scorsi, emozioni contrastanti che sicuramente la piccola Vittoria tra le braccia della mamma riuscirà almeno per il momento a far cedere il posto alla gioia della maternità. Il padre, come accennato, è il politico Alessandro Ruben, di religione ebraica.

Il politico, a differenza della compagna, ha già una figlia nata nel 2004 da una storia precedente.

