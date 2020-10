Shaila Gatta, la velina è uno spettacolo assurdo: un fisico mai visto – FOTO

Shaila Gatta esagera sui social network: la strepitosa velina ha condiviso uno splendido scatto in cui mostra il suo fisico esplosivo.

Shaila Gatta è sicuramente una delle ‘Veline’ più amate e apprezzate di sempre. La classe 1996 è stata sempre innamorata del ballo e della danza e nel 2015 riuscì ad entrare nella scuola di ‘Amici’, arrivando in finale ma non riuscendo a centrare la vittoria . La grande popolarità, ovviamente, è arrivata con il suo “ingaggio” a ‘Striscia la Notizia’. La nativa di Aversa è seguitissima sui social network: il suo account Instagram vanta ben 672mila follower. Shaila, poco fa, ha messo in rete una foto mostruosa in cui ha messo in mostra il suo corpo spettacolare.

La bellissima foto di Shaila Gatta: che fisico!!

Shaila, nell’ultimo scatto condiviso sui social network, ha messo in mostra il suo corpo da sballo. La ragazza indossa uno dei suoi splendidi costumini da ‘Velina’ ed incanta letteralmente il popolo del web. I suoi fan avranno sicuramente ammirato il suo ‘stacchetto’ anche nella prima serata di oggi. Le gambe della 24enne sono semplicemente mostruose, così come il suo addome e il suo lato B (in questo scatto in particolare si ammira solo leggermente). La classe 1996 sfodera anche il suo meraviglioso sorriso. Il post ha collezionato 36mila cuoricini e numerosi commenti.

La ragazza, qualche giorno fa, mise in mostra il suo lato B spaziale con un brevissimo filmato in cui si esibiva in un balletto.

