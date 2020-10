Tommaso Zorzi contro gli autori del Grande Fratello: “Mi hanno sbattuto fuori”

Tommaso Zorzi contro gli autori del Grande Fratello Vip: “Mi hanno sbattuto fuori”. Questa notte l’influencer si è molto arrabbiato con le persone del confessionale

Tommaso Zorzi ieri sera si è infuriato con gli autori del Grande Fratello Vip per qualcosa che è successo in confessionale. Tutto è cominciato quando al ragazzo è arrivato un aereo da parte di un suo fan, e a quanto pare nel confessionale hanno alimentato le sue speranze facendogli credere che fosse un vero e proprio spasimante che magari sarebbe entrato nella casa. Lui ha cominciato a credere che sarebbe davvero arrivato un ragazzo per lui, anche perché Signorini gli ha più volte ripetuto una promessa, ovvero che entrerà un concorrente omosessuale e che faccia al caso suo. Ciò che Tommaso non sa è che fuori non se ne sta affatto parlando di questa ipotesi.

Tommaso Zorzi si infuria con gli autori del Grande Fratello Vip: "Non potete trattarmi così"

Quando anche ieri sera non è entrato nessuno nella casa, e non si è parlato minimamente di questa possibilità di far entrare qualcuno per Tommaso, lui si è molto arrabbiato ed è andato a letto senza cena. Successivamente si è sfogato in confessionale, e quando è tornato ha rivelato a Stefania, Maria Teresa e Guenda di essere stato cacciato dagli autori. “Non si fa così, sono 42 giorni che faccio lo show, per una sera che sto un po’ giù di corda mi cacciate via e non siete neanche disposti ad ascoltarmi? Ci sono rimasto malissimo per questa cosa”.

Sul web tutti si sono infuriati con gli autori per la poca importanza che danno all’influencer, e perché stanno illudendo Tommaso quando chiaramente non entrerà nessuno per lui.