X Factor, la categoria Under Uomini di Emma Marrone: chi è Blue Phelix

Nella categoria degli Under Uomini in questa edizione di X Factor troviamo il giovane Blue Phelix. Scopriamo qualcosa in più su di lui

Emma Marrone ha deciso chi saranno i tre Under Uomini che parteciperanno ai Live Show in partenza questo giovedì 29 ottobre. Per la cantante si tratta della prima esperienza a X Factor come giudice e sebbene si sia divertita ed emozionata molto durante le audizioni, non ha fatto mistero di quanto invece la fase dei Bootcamp sia stata complicata per lei. La selezione dei talenti si è fatta sempre più serrata, dovendo giungere a tre nomi da portare con sé nella fase finale. Nonostante le difficoltà è riuscita nel suo compito e tra gli artisti che ha scelto troviamo anche il giovane Blue Phelix.

Chi è Blue Phelix, della categoria degli Under Uomini

Francesco Franco, in arte Blue Phelix, è riuscito a convincere Emma Marrone a sceglierlo per i Live Show. 21enne livornese, si è trasferito a Londra dove ha continuato a portare avanti la sua passione per il canto e ha potuto trovare se stesso. Nel frattempo ha aperto un account sul noto TikTok dove ha postato diverse sue esibizioni. Il responso del pubblico non è mancato e ad oggi vanta più di 130mila followers sul social network. Blue Phelix ha un approccio più internazionale, reso possibile dalla sua conoscenza della lingua inglese che decide di utilizzare anche per i suoi inediti. È proprio con uno di questi, “South Dakota“, che si presenta alle audizioni di X Factor.

Blue Phelix stupisce i giudici e li conquista con la sua voce e il suo carisma. Emoziona anche la sua trasparenza e il messaggio che vuole lanciare: quello di non aver paura di essere esattamente come si è e di non lasciarsi influenzare dal giudici degli altri. Giunto alla fase dei Bootcamp la sua esibizione di “Video Games“, brano di Lana Del Rey, riceve alcune critiche dai giudici che sebbene riconoscano il suo talento si aspettavano un’interpretazione più originale. Eppure Emma continua a volerlo con sé e a ritenerlo adatto al palcoscenico.

Al Last Call Blue Phelix si presenta con un altro inedito, “Midnight“, che toglie alla cantante ogni dubbio: lo vuole nella sua categoria ai Live Show. Il giovane va ad affiancarsi a Blind e a Santi.

