Alice De Nicola continua a far impazzire tutti i suoi follower con scatti prorompenti: la nota influencer ha condiviso una foto mostruosa.

Visualizza questo post su Instagram @procopio_julia @elegancesensualitymodel Un post condiviso da alice_denicola (@alice_denicola) in data: 20 Ott 2020 alle ore 4:01 PDT

Alice De Nicola è una sexy influencer molto apprezzata e seguita sul web. La ragazza ha un profilo Instagram che vanta ben 341mila follower: i suoi numeri fanno davvero invidia. La De Nicola è dotata di un fisico mostruoso: le sue curve sono decisamente spettacolari. Molto gettonato è il suo lato B, spesso in primissimo piano e valorizzato da slip o perizomi da urlo. Alice, poco fa, ha messo in rete l’ennesima foto da crepacuore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elettra Lamborghini il total look è da impazzire, lato A e gambe è una bomba – FOTO

L’incredibile scatto di Alice De Nicola: lato B spaziale!

Visualizza questo post su Instagram @nicla_moccia_ @elegancesensualitymodel Un post condiviso da alice_denicola (@alice_denicola) in data: 27 Ott 2020 alle ore 1:20 PDT

Alice, nel suo ultimo scatto condiviso in rete, indossa un costumino striminzito a perizoma che mette in risalto il suo incredibile lato B. L’influencer è distesa su un muretto e piazza in bella vista anche le sue meravigliose gambe. Il suo tatuaggio sul braccio destro non passa inosservato. Il post ha già raccolto 1500 cuoricini e tantissimi commenti: gli utenti stanno rilasciando numerosi apprezzamenti. “Meravigliosa”, “Sei una dea super”, “Wow che meraviglia”, “Perfetta, Fantastica”, si legge.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Annalisa, minigonna e calze nere: la cantante è molto sexy – FOTO

Visualizza questo post su Instagram @noemifrere @elegancesensualitymodel Un post condiviso da alice_denicola (@alice_denicola) in data: 26 Ott 2020 alle ore 8:34 PDT

La De Nicola, qualche giorno fa, ha provocato la sua platea con un vestitino rosso da infarto: la bellissima influencer mise in bella vista il suo décolleté da brividi, le sue gambe fenomenali e il suo viso bellissimo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter