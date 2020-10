Avete mai conosciuto gli abbinamenti che hanno reso famoso Carlo Conti?

Chi non è mai venuto a conoscenza di alcuni tratti importanti che rendono celebre il conduttore tv fiorentino, Carlo Conti? Scopriamoli!

E’ conosciuto come uno dei più amati conduttori della tv italiana, nonchè un pilastro della Rai, da anni ai primi posti sulla “scaletta” delle preferenze di appassionati e telespettatori. Carlo Conti, direttore artistico fiorentino ormai non ha più rivali nel suo ruolo.

La sua carriera è fitta di tasselli fondamentali che l’hanno aiutato in poco tempo a prendere il volo, senza “atterrare” più in neanche una circostanza. Ma le prime esperienze risalgono agli anni ’80 quando l’ex presentatore di Sanremo 2015, 2016 e 2017 faceva la “gavetta” in radio insieme all’amico e corregionale Giorgio Panariello.

L’apice delle maggiori esperienze che hanno rilanciato e “sistemato” tra i Big dello spettacolo le sue ambizioni, risalgono ai primi anni 2000. Carlo Conti viene chiamato a “dirigere” le trasmissioni Rai più rappresentative, come Domenica In. Così abbiamo imparato a conoscere il conduttore radiofonico tra i più grandi della storia. Da ben 8 anni consecutivi si prende la scena sui primi canali del digitale terrestre, nel talk show d'”imitazione” più seguito della settimana. Tale E Quale Show

Carlo Conti, il direttore artistico dalle doti nascoste

Il successo più longevo della roboante carriera di Carlo Conti è dunque il Tale E Quale Show del fine settimana, in onda ogni venerdì sera sulla Rai. Grazie alle spiccate doti del conduttore televisivio toscano, il programma si ritaglia spesso un boom di ascolti non indifferente.

Ebbene questa fantastica esperienza rappresenta la testimonianza “principe” che Carlo ha imparato ad adattarsi a questo ambiente e al cast di produzione che ormai lo considera come un “cocco” di famiglia. Per lui parla di un prossimo futuro tra i “pacchi” di Affari Tuoi, uno dei principlai quiz show dell’ultima epoca, che molto probabilmente affiderà le chiavi del prossimo “giro” a Carlo Conti.

Al di fuori delle esperienze lavorative che lo hanno reso unico e inimitabile dietro al grande schermo, Carlo Conti vanta di alcune caratteristiche personali. Quelle che sicuramente hanno contribuito a rendere speciale la figura del suo personaggio pubblico, amato dai telespettatori.

Sebbene avesse un carattere abbastanza riservato, nessuno probabilmente sa che nella vita privata è stato un gran latin lover. Diciamo che da poco più di dieci anni ha “messo la testa a posto”, decidendo di stabilirsi per sempre accanto all’attuale moglie Francesca Vaccaro. Pochi sanno che ha avuto un’infanzia piuttosto complicata, avendo perso il padre a causa di un tumore. Nella casa possiede un giradischi, anni ’70 e un angolo di casse acustiche, perchè Carlo è anche un grandissimo appassionato di musica.

Insomma Carlo Conti, pur conservando dei piccoli segreti di vita, oggi lo conosciamo tra i moderatori più bravi del panorama artistico, soprattutto grazie a ciò che possono sembrare “banali” garanzie

