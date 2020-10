Catania: scossa di magnitudo 3.2 avvertita in tutto il Parco dell’Etna

Nella notte tra martedì e mercoledì si è registrata una scossa a Catania. Allerta anche in tutta l’area del Parco dell’Etna

Si è registrata stamattina, precisamente alle 4.53, una scossa di magnitudo 3.4 della scala Richter nella città siciliana di Catania. A quanto risulta dai rilievi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’epicentro si è avuto a sei chilometri a ovest della cittadina di Milo, ad una profondità di 5 chilometri circa.

Il terremoto è stato avvertito anche nei comuni limitrofi: oltre Milo, anche i comuni di Zafferana Etnea, Sant’Alfio e Santa Venerina, che si trovano a circa 10 chilometri dall’epicentro fino a coivolgere comuni che si estendono oltre, nel raggio di 20 chilometri.

Per fortuna non si sono registrati danni: nessun ferito né danneggiamento alle infrastrutture; solo tanta paura per i cittadini che, stamane, si sono svegliati improvvisamente per i sussulti e i boati tipici del fenomeno.

Terremoto a Catania: la scossa è stata avvertita in tutta l’area del Parco dell’Etna

Gli abitanti di Catania e dei comuni limitrofi si sono svegliati stamattina da una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 della scala Richter. I sismografi hanno registrato l’evento alle 4.53, con epicentro sul fianco est dell’Etna, vicino a Fornazzo e Milo.

Oltre ai comuni limitrofi all’epicentro, anche i comuni nelle immediate vicinanze di Catania hanno avvertito la scossa che per fortuna non ha causato alcun danno. I residenti hanno dichiarato di aver sentito anche forti boati, oltre alla scossa.

Si tratta, comunque, di una zona ad alto rischio sismico: quella della Sicilia orientale, infatti, è interessata dall’attività del vulcano Etna, un vulcano attivo che provoca spesso movimenti pericolosi, anche a causa delle numerose faglie che lo attraversano.

