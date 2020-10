Floriana Messina, eleganza professionale senza reggiseno: curve incontenibili – FOTO

La conduttrice di Tele A, Floriana Messina ha nuovamente rivelato i dettagli della sua straripante bellezza: follower in delirio

Quando appare davanti alle telecamere, non ce n’è davvero per nessuna. Floriana Messina, l’attrice, conduttrice di Tele A Campania è l’espressione perfetta di un’irresistibile bellezza. La sua carriera è ricca di successi in ambito televisivo, soprattutto dal lato sportivo, dove riesce a regalare sempre un elevato “tasso” di emozioni al pubblico, spettatore.

Durante il percorso lungo una “scarpata” di esperienze affascinanti, per Floriana Messina, la giornalista italo-colombiana, naturalizzata italiana, non può passare inosservata la partecipazione al talk show del Grande Fratello.

Proprio all’interno della casa più famosa d’Italia si è ritagliata lo spazio necessario per far accrescere l’esigenza di diventare una personalità femminile importante in ambito televisivo. Per questo l’ingresso nell’albo dei giornalisti è stata per lei, l’affermazione più congeniale, che l’ha condotta in men che non si dica, sul gradino più alto del podio delle bellezze mediterranee.

Non impiega archi temporali indefiniti, prima di diventare la Madrina indiscussa del Calcio professionistico. Non è ancora ai livelli altisonanti delle “classiche”Leotta o Rossi, ma quando c’è da mettere in campo la propria professionalità, non sbaglia un colpo, anche da altre prospettive

Floriana Messina, “Madre Natura” fa miracoli: eleganza da brividi lungo la schiena

E’ abituata ad esaudire le richieste dei follower, la seducente italo-colombiana, Floriana Messina, giornalista dal fascino “illegale”, mai banale ogniqualvolta arriva il momento di ripercorrere le fasi salienti dello sport professionistico.

La carriera in ambito televisivo ha toccato cime imponenti, soprattutto grazie alle telecamere pronte ad immortalare tutto il suo repertorio fisico, predominante in tutte le “salse”. Siede sullo sgabello di “Si Sgonfia La Rete”, trasmissione che ripercorre i dribbling e le “ultime” sui calciatori del Napoli, la passione sportiva di sempre per Floriana.

I maggiori ritratti di vita si concentrano proprio in ambito professionale, dove la giornalista di origini sudamericane spicca notevolemente e proietta quel ruolo da protagonista direttamente sui social. Instagram è il “cavallo di battaglia” e di riconoscenza del suo clamore mediatico, tra viaggi in giro per il mondo e apparizioni in radiovisione.

Il social più cliccato del momento racchiude un pò tutta la sua carriera e tutto ciò che si vuol sapere sul suo conto. Ad impressionare maggiormente la platea è quell’eleganza “formosa”, che la contraddistingue dalle altre.

Che sia in studio, in auto o in radio, non può passare inosservato quell'”urlo” straziante, che gli oltre 600 mila follower le riservano durante i primissimi piani da capogiro. Floriana Messina è sinonimo di “tempesta” senza fine, quando ad entrare nel cuore dei fan è uno straripante aspetto fisico, ai limiti della perfezione.

Ad arginare la sensualità, ci pensa direttamente lei con quell’eleganza “fuori dai giri” che mostra, durante le dirette televisive. Infine non meno gratificante appare il “mezzobusto”, irto di un seno spaventoso, espressione massima della sua notorietà, molto spesso senza “copertura” di reggiseno.

E voi cosa ne pensate dell’ennesima “folata” offensiva dell’incantevole Floriana Messina, in formato sexy? Fatecelo sapere

