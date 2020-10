Adriana Volpe è single. Confermata crisi con il marito, lei appare serena – FOTO

Adriana Volpe è single. La talentuosa conduttrice di Ogni Mattina su Tv8 avrebbe concluso il rapporto che la teneva legata al marito, Roberto Parli

La conduttrice del programma Ogni Mattina ( in nda su Tv8 ) sarebbe tornata single a seguito della crisi intercorsa tra lei e il marito. Rumors riguardo un allontanamento tra i due erano già stati avanzati durante il corso della scorsa estate. Molto attivi sui rispettivi canali social, hanno ripetutamente pubblicato per settimane foto che li vedevano sempre in località differenti e, di conseguenza, mai insieme nello stesso momento.

La coppia indubbiamente ha subito il contraccolpo dovuto alla distanza. Roberto Parli infatti vive tra Montecarlo e Lugano per motivi di lavoro; Adriana Volpe ha come base Milano dove è impegnata sugli schermi del giovane canale Tv8. Insieme hanno una bambina, Gisele, nata l’11 agosto del 2011.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal) in data: 6 Set 2020 alle ore 11:09 PDT

Riguardo la questione la stessa presentatrice aveva dichiarato: “In questo momento della mia vita sto gestendo una bellissima trasmissione giornalistica e finalmente sono dall’altra parte della barricata. Mi godo il privilegio di parlare dei fatti degli altri, senza dover parlare dei miei.”

Adriana Volpe. Rinnovata serenità, incanta su Instagram