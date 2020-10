Alice De Nicola, dopo il lato B, mostra seno prosperoso, mai vista una così – FOTO

Cambia “pelle” la neo web influencer, Alice De Nicola che ha ancora una volta reso indimenticabile la giornata dei fan

Non ha impiegato molto tempo prima di stabilirsi con un’invidiabile continuità tra le preferenze dei follower. Parliamo di Alice De Nicola, la nuova “fiamma” del web che ha dimostrato per la seconda volta di avere un quid di bellezza aggiuntivo, rispetto alla spietata concorrenza.

Ormai Alice è sotto gli occhi dei suoi calorosi follower che hanno strabuzzato gli occhi, quando alcuni giorni fa, la web influencer ha fatto vedere di che pasta è fatto il suo “ritmo” sensuale.

Le foto in successione dell’ultimo mese non possono passare inosservate alla platea che si è detta meravigliata da un fisico a dir poco sbalorditivo. La “stellina” di Instagram ha messo in risalto il meglio di sè tra le strade del quartiere. Dalla perfezione di un lato B scolpito ad hoc, ad un dècollète da favola, sporgente dall’esuberante corporatura

Alice De Nicola non trattiene la sensualità: fascino bestiale

Visualizza questo post su Instagram @nicla_moccia_ @elegancesensualitymodel Un post condiviso da alice_denicola (@alice_denicola) in data: 27 Ott 2020 alle ore 1:20 PDT

Nel dare seguito alle sue performances da capogiro, Alice De Nicola, la nuova web influencer di Instagram si è guadagnata la sua “fetta” di gloria. Il profilo personale, ad oggi vanta più di 340 mila likes. Un bottino niente male per un’esordiente come lei nel mondo dello spettacolo sul internet.

I follower hanno potuto notare che negli scatti al “vento” e in barba ad una sensualità pazzesca ad avere il pallino del cambiamento è il look del suo hair style. Questa volta Alice propone una capigliatura riccia, tendente al biondo naturale. Ma a passare alla “storia” è ancora una volta quel dècollète da brivido, espressione di un sex appeal destinato a fare “carriera”.

A rendere l’atmosfera incandescente è quel reggiseno bianco di pizzo che fa un’eterna fatica a trattenere la pressione di due curve letteralmente spaventose.

Visualizza questo post su Instagram @nataliagiglio @elegancesensualitymodel Un post condiviso da alice_denicola (@alice_denicola) in data: 28 Ott 2020 alle ore 11:30 PDT

I fan notano la massima espressione della seducenza e non si discostano dal riempire di apprezzamenti, la bellissima e splendida Alice: “Stupenda; Complimenti sei bellissima e hai un decolte che definire spettacolare e dire poco😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘; Sei veramente affascinante e bona amore 😍😍😍😍“

