Guardare Elena Barolo vuol dire perdersi nella sua bellezza. La bionda torinese ci dà un assaggio di quella che è la sua bellezza unica.

Quanto è bella Elena Barolo. Lo era già da giovanissima, quando nel 2002 faceva coppia con Giorgia Palmas sul bancone di ‘Striscia la Notizia’. Epoca nella quale entrambe rivestivano l’ambito titolo di veline.

Fino al 2004 la torinese classe 1982 aveva fatto la sua apparizione ogni sera nei salotti di casa nostra, attraverso il tg satirico di Canale 5. Poi da lì è partito un percorso professionale che l’ha portata a provare numerose esperienze. La Barolo ha fatto l’attrice, ricevendo anche dei premi per le sue buonissime interpretazioni. E poi si è data anche all’etere, conducendo un programma in radio, tra l’altro in coppia proprio con l’amica Giorgia Palmas della quale ha fatto da testimone di nozze.

Elena Barolo, che sguardo irresistibile: “Merito di mamma e nonna”

E come ogni celebrità degna di questo nome, anche lei ha intrapreso un florido e rigoglioso ‘viaggio’ su Instagram. Tra l’altro anche in ambito amoroso tutto fila a meraviglia, e da lungo tempo. Lei ed il suo compagno Alessandro Martorana sono felicissimi. Lui è definito ‘il sarto dei vip’ per via della sua professione, ed Elena ne tesse le lodi, dicendo che è la sua spalla forte.

Elena Barolo, bionda con occhi azzurri: il massimo della bellezza

“Mi incoraggia in ogni mia iniziativa”. Il matrimonio sembra solo questione di tempo. Ed è bello vedere una coppia così solida ed affiata nel mondo dello spettacolo. Una cosa che non è sempre così comune.

