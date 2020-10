Fabrizio Corona e il figlio Carlos a petto nudo: “Con la forza..”-FOTO

Fabrizio Corona condivide uno scatto con il figlio Carlos che dice tutto, nella didascalia scrive una frase significativa

Visualizza questo post su Instagram CON LA FORZA E CON IL CUORE.❤️ Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 28 Ott 2020 alle ore 12:11 PDT

Corona e il figlio insieme in una foto, sono due gocce d’acqua a petto nudo. Nella didascalia Corona scrive “Con la forza e con il cuore”. Un messaggio bello e positivo nei confronti del figlio dopo il periodo burrascoso che stanno attraversando per le continue liti con Nina Moric.

Nina Moric si scaglia contro Fabrizio Corona, accusandolo di aver messo a rischio la salute del figlio

Qualche giorno fa è scoppiato un putiferio tra Fabrizio Corona e Nina Moric, a causa di alcune telefonate del figlio Carlos alla madre in cui raccontava retroscena agghiaccianti sul rapporto con il padre. Inoltre Fabrizio Corona era positivo al coronavirus e nonostante questo il figlio Carlos andava a trovarlo normalmente. La Moric si è scagliata contro di lui accusandolo di aver messo a rischio la salute del figlio che soffre di asma. La modella croata ha ammesso anche di aver chiamato la polizia per agire contro Fabrizio, ma non era possibile fare nulla in quel contesto.

La Moric aggiunge che Carlos non le rispondeva al telefono e voleva vivere esclusivamente con il padre, lei si dice distrutta per questa situazione. Tuttavia Corona durante una puntata da Barbara D’Urso ha confidato che è Nina a non stare bene in questo periodo e che lui e Carols sono pronti ad aiutarla quando vorrà. La Moric ha poi pubblicato delle stories su Instagram rendendo pubbliche delle telefonate con il figlio molto pesanti e gravi in cui il ragazzo ammette che il padre lo picchia e lo sottopone a condizioni psicologiche gravi. Inoltre in una telefonata si sente Fabrizio che minaccia la Moric con parole gravi.

Continua così il gate Corona-Moric in cui non si capisce dove sta la verità, ma quello che è sicuro è che entrambi i genitori di Carlos hanno grossi problemi psicologici che hanno inevitabilmente passato al figlio. Carlos ha anche confessato di tornare dal padre nonostante queste problematiche perché ha pietà di lui e continua a sperare in un cambiamento.

