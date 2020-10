Justine Mattera, abito lungo e passo spedito in giro per Milano. Divina – FOTO

La bella showgirl Justine Mattera pubblica un nuovo scatto sensuale in abito lungo e cuissard che conquista i fan di Instagram

Il programma pomeridiano “Detto Fatto” è ripartito lunedì 26 ottobre con alla conduzione sempre Bianca Guaccero e tutta la squadra che ci siamo abituati a conoscere in questi tre anni insieme a lei. Anche la paladina delle curvy, Elisa D’Ospina, che per l’occasione del cambio look ha invitati tra gli ospiti la bellissima Justine Mattera.

LEGGI ANCHE -> Stefano De Martino, nuova fiamma per l’ex di Belen. Ma chi è la donna misteriosa?

Continua a infiammare i social, l’ex moglie di Paolo Limiti, e solo qualche giorno fa ci ha catturato con alcuni scatti che la ritraevano in costume bianco. Camicetta con fantasia aperta sulle spalle e costume bianco intero sgambatissimo con lato A in bella vista che ha fatto perdere la testa ai suoi fan. I fan hanno risposto in migliaia alle foto, con ben 19mila likes in poche ore e moltissimi commenti di apprezzamento.

Justine Mattera, “Riscopriamo le ricchezze di Milano”