100 lire del 1954 che valgono una fortuna, come riconoscerle

Le vecchie lire si rivelano dei preziosi, tra questi la 100 lire del 1954, la moneta prova che oggi vale 3 mila euro. Ecco qual è

Le vecchie lire rappresentano per noi italiani un dolce e amaro ricordo. Le abbiamo salutate definitivamente il 28 febbraio 2002, un momento storico indimenticabile per il nostro Paese, che da quel momento in poi ha iniziato a fare i conti con la nuova moneta unica, l’euro.

Amato e odiato nello stesso tempo ci ha costretti ad abituarci a delle regole tutte nuove, con monete e banconote diverse, senza nascondere che per un sacco di tempo abbiamo continuato tutti a fare il fatidico cambio lira-euro per capire se un certo prodotto fosse conveniente o meno.

Sono passati 18 anni da quel giorno eppure c’è chi ancora conserva alcune vecchie lire. Un piccolo ricordo di un tempo che ormai non tornerà più, per i giovani d’infanzia per gli adulti di una buona parte della loro vita. Iconiche le 100 lire, il simbolo delle monetiche che tenevamo in tasca. Bene oggi alcune speciali coni valgono una fortuna. Ecco perché.

100 lire del 1954 da 3 mila euro, ecco qual è

Si tratta delle 100 lire del 1954. Quelle coniate in questo anno oggi arrivano a valere una fortuna, fino a 3 mila euro. Si tratta della moneta di prova del primo tipo con la Minerva, stampata proprio a partire dal 1954.

La moneta di prova se Fdc vale oltre 3 mila euro, se BB 300 euro e se sul 850 euro. Non è facile trovarla ma forse nemmeno impossibile. Come riconoscerla? Sulla moneta la Minerva appunto che nella mano niostra ha una lancia e la destra la allunga verso un albero di alloro. A destra il segno della zecca (R), e a sinistra indicazione del valore (L. 100).

Sul verso apposto la famosa testa con l’alloro che guarda verso sinistra con la scritta in alto “Repubblica Italia” e in esergo l’iscrizione degli autori Romagnoli-Giampaoli.

Attenzione dunque a quello che si è conservato. Pr gli appassionati conviene dare un occhio tra in propri cimeli perché potrebbero rivelarsi molto preziosi.

