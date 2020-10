Diletta Leotta incanta i fan con uno scatto in pigiama: sdraiata nel letto di casa, la giornalista è davvero incantevole

Visualizza questo post su Instagram Un momento di relax tutto per me @intimissimiuomo #intimissimiuomo #adv Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 30 Ott 2020 alle ore 9:19 PDT

È la giornalista sportiva più sexy d’Italia, e non perde mai l’occasione di dimostrarlo. La splendida Diletta Leotta ha regalato ai suoi followers uno scatto “piccante”: sdraiata nel letto di casa sua, la conduttrice ha indosso un incantevole pigiama.

“Un momento di relax tutto per me” – dichiara ai followers di Instagram, piattaforma in cui è seguita da oltre 7 milioni di persone. Gli utenti commentano estasiati: “Da sposare“.

Leotta-Scardina: ritorno di fiamma tra i due ex?