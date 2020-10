Fabio Frizzi, la sua autobiografia dedicata al fratello Fabrizio

Fabio Frizzi ricorda il Fratello Fabrizio in occasione dell’uscita del suo libro: Per lui la famiglia veniva prima di tutto”

Fabio Frizzi, compositore tra i più conosciuti della storia del cinema italiano e internazionale, ha sempre scelto di avere un “profilo basso” come lui stesso lo definisce. Un grande professionista che all’estero è apprezzatissimo e che è considerato un nome di riferimento per diversi autori. Lui che ha lavorato, diventandone anche amico, con Lucio Fulci, Paolo Villaggio e Alberto Sordi.

Fa un po’ un sunto della sua vita artistica e la raccoglie in un’autobiografia “Backstage di un compositore”, pubblicata da GraphoFeel. È qui che Fabio Frizzi ripercorre la sua straordinaria carriera di compositore di grandi classici come “Fantozzi” e “Febbre da cavallo”.

Un libro intimo che ha deciso di dedicare a suo fratello Fabrizio Frizzi, scomparso prematuramente nel 2018 a causa di un male al cervello. Fabio Frizzi ha raccontato tutto questo in una intensa intervista a Vanity Fair.

LEGGI ANCHE –> Il ritorno dei Maneskin: con “Vent’anni” si mettono a nudo

Fabio Frizzi: “Fabri è quotidianamente con me”

Fabio Frizzi ha deciso di dedicare la sua autobiografia al fratello Fabrizio e di lui ha parlato a Vanity Fair ricordandolo con grande affetto. “Fabrizio manca a tanta gente, può immaginarsi quanto manchi a noi. La sua è stata una storia assurda: se mettessimo su piatto la sua generosità e la fine rapida che ha avuto sarebbe un’ingiustizia” ha spiegato il compositore ricordando il fratello scomparso.

Ma nonostante l’amore in bocca e la tristezza per averlo dovuto salutare troppo presto, Fabio ammette: “Fabri, però, è quotidianamente con me in tante situazioni e in tante scelte. È venuto naturale che questo libro fosse dedicato a lui perché è un pezzo della mia esistenza. L’ho voluto raccontare come un attore discreto che qua e là viene fuori”.

I due fratelli, seppur con ambizioni diverse, hanno condiviso anche l’impegno lavorativo, senza mai però lavorare insieme. E c’è stato anche un motivo preciso, una scelta fatta con ponderatezza: “Abbiamo fatto la scelta di non creare uno di quei sodalizi artistici tipo Pippo Baudo e Pippo Caruso o Ennio Morricone e Sergio Leone” ha ammesso Fabio.

Ne hanno anche parlato ha spiegato, precisando però che lui non avrebbe mai voluto che la sua carriera “fosse troppo facilitata e condizionata da questo, e per Fabrizio valeva lo stesso”.

LEGGI ANCHE –> Naomi Cambell, lei è sempre una perla nera: il fisico più bello di sempre – FOTO

Ma nonostante questo non sono mai mancati l’uno per l’altro: “Abbiamo scelto di essere i primi tifosi e i primi consiglieri dell’altro – ha concluso – Per Fabrizio la famiglia veniva prima di tutto, ha sempre trovato il tempo per noi”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter