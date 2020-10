Uno dei cantautori più amati di oggi, Gazzelle, è pronto a pubblicare un nuovo singolo dopo il successo di “Destri”. Ecco quando potremo ascoltarlo

Solo un mese fa Gazzelle era tornato a pubblicare musica con il singolo “Destri“, che ha debuttato al primo posto della classifica FIMI, dando riprova di quanto il cantautore sia amato. La sua musica e le sue parole riescono a colpire in modi davvero unici e ad oggi è senza dubbio uno degli artisti italiani più apprezzati. Per questo motivo il pubblico è rimasto piacevolmente entusiasta della notizia che riceverà a breve nuova musica. Gazzelle ha infatti annunciato l’uscita di un nuovo singolo.

LEGGI ANCHE -> X Factor 2020, prima puntata dei Live: il riassunto completo

Il nuovo singolo di Gazzelle, “Scusa”, in uscita a novembre

Visualizza questo post su Instagram 13 NOVEMBRE 💜 +presave in bio+ Un post condiviso da GAZZELLE (@gazzelle__) in data: 29 Ott 2020 alle ore 4:00 PDT

Venerdì 13 novembre potremo ascoltare il nuovo singolo di Gazzelle intitolato “Scusa“. Ad annunciarlo è proprio il cantautore tramite il suo profilo social. Un insieme di parole libere messe in musica -così lo ha definito- sottolineando quanto sia necessario per lui tirare le somme nel momento in cui sente che le cose stiano scivolando dal suo controllo. “Quando il peggio è passato anche se pensavi fosse il meglio, e che non passasse mai” -riflette- dichiarando ancora una volta quanto la musica riesca a dargli la possibilità di sfogare le proprie emozioni.

LEGGI ANCHE -> Il ritorno del Maneskin: con “Vent’anni” si rimettono a nudo

“E poi strillare forte, più forte che posso. Sperando che basti, e che non basti mai abbastanza“, ha concluso con queste parole. È possibile pre ordinare e pre salvare il brano già da ora. “Scusa” sarà il terzo singolo pubblicato quest’anno, quello che non si sa ancora è se questi brani faranno parte di un progetto più ampio come quello di un album. Il suo ultimo disco “Punk” risale al 2018 e da allora Gazzelle ha continuato a rilasciare solo brani singoli.

In attesa di ricevere maggiori informazioni dal cantautore nel frattempo i suoi fan hanno ricevuto un’altra notizia: quella della sua partecipazione a due festival musicali che si terranno il prossimo anno. Nonostante l’incertezza del momento storico sono aperte le vendite per assistere al concerto di Gazzelle al Milano Summer Festival e al Rock in Roma, entrambi programmati per il prossimo luglio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter