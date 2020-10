Rocío Muñoz Morales: vestitino corto e scollo a V. Provocante | FOTO

Incantevole Rocío Muñoz Morales: la compagna di Raoul Bova sfoggia un abito cortissimo nell’ultimo scatto di Instagram. Scollo a V che fa sognare

L’attrice di “Un passo dal cielo” Rocío Muñoz Morales, attuale compagna di Raoul Bova, è un incanto su Instagram. Con un vestito cortissimo ed il profondo scollo a V, la bella spagnola fa sognare i suoi ammiratori. Sorridente e spensierata, Rocio riesce a regalare ai followers istanti di pura leggerezza. Ed i fan sono rapiti da lei: “Bellissima e dolce” – le commenta un utente, e qualcun altro aggiunge – “La classe non è acqua! Bellissima!“.

LEGGI ANCHE> Raoul Bova dimagrito troppo in fretta preoccupa i fan: Periodo difficile; il motivo



Rocio e Raoul: l’intervista della coppia a Verissimo

L’attrice spagnola ha conosciuto il compagno Raoul Bova sul set di “Immaturi – Il viaggio” (2012): tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Da quel momento, la coppia non si è mai separata, consolidando la famiglia attraverso l’arrivo di due splendide bambine: Luna, nata nel 2015, e Alma, nata nel 2018.

I due si sono recentemente raccontati nel salotto di Silvia Toffanin, a “Verissimo“. Affiatati e complici, Rocio e Raoul sono apparsi più innamorati che mai. Durante lo svolgimento dell’intervista, lo schermo trasmetteva le immagini delle loro bambine: un emozionantissimo momento per i due genitori.

A proposito delle dinamiche famigliari, è emerso che è proprio l’attore italiano, in realtà, ad essere il più severo con le bimbe. Mamma Rocio, invece, parla di un legame speciale con Luna e Alma: “Io ho con loro una complicità enorme, non so se è perché sono femmine o perché sono lontana dalla mia famiglia d’origine, però siamo come una sola persona“.

E, riguardo la possibilità di allargare la famiglia, la coppia non esclude nulla. Mentre Rocio ammette che, attualmente, non è il momento per pensare ad una futura gravidanza, Raoul si dimostra molto più aperto all’eventualità. “Io non metto mai limiti alla provvidenza, poi vediamo” – ha asserito l’attore.

LEGGI ANCHE> Michela Quattrociocche meravigliosa in arancione, ma lo sguardo è serio-FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.