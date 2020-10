È bella come il più splendido dei sogni, Federica Panicucci. La conduttrice televisiva di Mediaset appare al massimo del suo fulgore.

È veramente strepitosa, Federica Panicucci. La presentatrice televisiva, di casa a Mediaset ormai da tantissimo tempo, deve avere trovato un modo per congelare il tempo. Non si spiega altrimenti come faccia a sembrare sempre la stessa, bellissima ragazza che vedevamo a ‘Fuego’ negli anni ’90 su Italia 1.

Lei da allora non è cambiata di una virgola. La perfezione fisica che la caratterizza, così come la dolcezza, il buonumore, la professionalità e la preparazione che le sono propri da sempre, sono rimasti perfettamente uguali. E chiunque prova sorpresa nello scoprire la sua età. La carta di identità dice che sono 53 i suoi giri attorno al Sole. Cinquantatre anni che sembrano 27. Pazzesco.

Federica Panicucci, splendida oltre ogni immaginazione



