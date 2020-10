È morto Sean Connery, celeberrimo divo del cinema che tutti quanti hanno ammirato specialmente nei panni dell’agente segreto James Bond.

1983 ✨

Addio a Sean Connery. Il famosissimo attore, interprete di svariati film all’interno dei quali ha prestato il proprio volto per le fattezze dell’altrettanto famoso James Bond, è scomparso nelle scorse ore.

Nativo di Edinburgo, in Scozia, dove era venuto al mondo il 25 agosto 1930, Sean Connery si è spento nella sua casa alle isole Bahamas. Lo ha fatto sapere l’emittente britannica BBC durante un comunicato flash. Lo scozzese non è stato solo un attore ma anche un apprezzato produttore cinematografico. Per quanto riguarda la sua carriera da interprete, Connery ha vinto un Premio Oscar, due Premi BAFTA e tre Golden Globe. Tra gli altri suoi ruoli di rilievo figurano pure quello del poliziotto irlandese Jimmy Malone nel film ‘Gli Intoccabili’ e quelli ricoperti in ‘Caccia a Ottobre Rosso’, ‘Il Nome della Rosa’ (trasposizione filmica del celebre romanzo di Umberto Eco, n.d.r.) e ‘Highlander – L’Ultimo Immortale’. L’ultima volta che è comparso sul set fu nel 2003 per recitare in ‘La Leggenda degli Uomini Straordinari”.

Sean Connery, se ne va uno dei migliori attori di tutti i tempi

Il grande Sean Connery era figlio di un contadino scozzese originario dell’Irlanda e di un cameriere. Aveva un fratello minore di nome Neil che allo stesso modo aveva intrapreso la carriera di attore. L’Agente 007 del cinema entro anche nella Marina Militare Britannica, fino al congedo avvenuto nel 1950 per via di una gastrite. Da allora però iniziò una prolifica attività sulle scene, dapprima in teatro e poi in televisione. Lui si faceva notare anche per la bellezza e per il fisico imponente, con una altezza che sfiorava il metro e 90. Si piazzò anche terzo a Mister Universo nel 1953. La prima volta che interpretò James Bond fu nel 1962 e la cosa si ripeté per altre sei occasioni.

1990 ❤✨

Per quanto riguarda la sua vita privata, sposò in prime nozze l’attrice australiana Diane Cilento. Da lei ebbe il figlio Jason, attore a sua volta. Nel 1973 la coppia divorziò e lui sposo Micheline Roquebrune, di professione pittrice. Politicamente si era schierato a favore dei Democratici ed era un fervente sostenitore dell’indipendenza della Scozia.

