Nonostante sia passato tanto tempo, Lucilla Agosti non è affatto cambiata. Lei è biondissima e bellissima proprio come ai tempi di All Music-

Visualizza questo post su Instagram Avvolta in bianche lenzuola. ✨❤️ #morning #dimattina #mattina Un post condiviso da Lucilla Agosti (@lucillagosti) in data: 31 Ott 2020 alle ore 3:18 PDT

Oggi è una mamma super felice, Lucilla Agosti. Ma il suo aspetto è rimasto molto simile a quando, giovanissima, incantava tutti quelli che oggi hanno una età che ‘galleggia’ tra i 30 anni a salire.

Ai tempi lei era il volto principale di Rete A – All Music. E nel suo programma era solita intervistare quelli che erano i principali volti della musica italiana in voga ai tempi. Col tempo è diventata anche una attrice molto apprezzata. Prese parte a ‘Distretto di Polizia 10’ dopo avere anche preso parte a diversi film, a metà della prima decade degli anni 2000. E ce la ricordiamo anche spigliata ed un pò svampita sul palco del dopo Festival di Sanremo nel 2008. Nonostante alcune apparizioni in tv protrattesi fino al 2019, la oggi 42enne milanese ha messo già da diverso tempo la famiglia prima di tutto.

Lucilla Agosti, bella come quando era una affermata vj

Legata sentimentalmente ad Andrea Romiti, da quest’ultimo ha avuto tre figli. Si tratta di Cleo, nato ad inizio 2011, Diego, venuto al mondo poco dopo Natale nel 2013 ed infine Alma. L’ultima arrivata ha come data di nascita il novembre 2017. A noi piace ricordarla nelle vesti della vj molto carina ed anche un pò sfacciata.

