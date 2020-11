Emma Marrone “a sentimento” e diventa una visione bellissima FOTO. La cantante ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha fatto impazzire i suoi numerosi followers su Instagram

Emma Marrone è una delle cantanti più amate del panorama italiano musicale. Ha esordito nel 2010 ad Amici, dove è stata la vincitrice assoluta della sua edizione. Da allora la sua carriera è stata tutta in discesa: dopo il programma è arrivata a Sanremo, c’è stata la sua vittoria, si è presa tantissime soddisfazioni fin da subito e anche se il suo percorso non è stato sempre rosa e fiori, è arrivata ad essere l’artista amata e stimata che è oggi. Ha un pubblico di fans che non la lascia mai, che la segue fin dal principio e che oggi la considera una vera e propria icona, un idolo che va al di là del suo talento canoro.

Emma Marrone, lo scatto pubblicato su Instagram fa impazzire i suoi numerosi fans

I commenti sotto le sue foto non si sprecano, certo ci sono i famosi leoni da tastiera ma quelli purtroppo esistono per tutti. Emma è fortunata perché la maggior parte delle persone che la segue le scrive soltanto cose belle, complimenti e addirittura aneddoti che li collegano a lei. “Ti seguo da quando avevo nove anni, ogni anno ad Amici avevo un preferito ma tu sei rimasta la mia anche nella vita vera. Siamo diventate grandi insieme ed è un onore per me vederti prendere tutti i successi che continui a collezionare. Sei un esempio per tutti e ti ammiro da sempre”.

E così tanti altri ancora, pioggia di complimenti per una delle cantanti più amati di sempre.