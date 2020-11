Ecco le ultime novità a proposito della reazione di Fedez sul reclamo applicato dal Codacons riguardo alla recente candidatura dei Ferragnez per ricevere l’Ambrogino d’oro dal comune di Milano.

In seguito alla reazione poco garbata di Fedez, pubblicata qualche giorno fa sui suoi canali social, a causa della lettera di sollecito ricevuta da parte del Codacons che prevede il pagamento di 250mila euro, lo stesso sindaco della sua città, Beppe Sala, ha ammonito considerevolmente la coppia per il gesto poco educato.

Infatti, sembrerebbe che la provocazione del popolare rapper sia leggermente sfuggita dalle sue mani, invitando il sindaco a ricorrere al Tribunale amministrativo regionale, qualora entrambi dovessero ricevere, data la loro candidatura, l’onorificenza dell’Ambrogino d’oro.

Codacons, l’esempio sbagliato dei Ferragnez

Secondo quanto annunciato nella lettera direttamente redatta dall’Associazione dei Consumatori dopo la replica del cantante milanese, i Ferragnez non raffigurerebbero il giusto modello da emulare, in particolare per le nuove generazioni, e perciò avrebbero dovuto quantomeno astenersi dalla candidatura per l’Ambrogino.

Dunque, il mancato assolvimento del pagamento dell’ammenda da parte dei rinomati coniugi, e l’eventuale esito positivo della loro candidatura, saranno entrambi oggetto di reclamo da parte del Tar.

In conclusione, il ribelle Federico e la sua amata imprenditrice, Chiara Ferragni, sembrerebbero trovarsi ad oggi in una situazione abbastanza scomoda per quanto sia ben camuffata da una solida e palese spavalderia. Senza dubbio i loro fan si staranno chiedendo come la faccenda potrà evolversi avendo un risvolto “positivo”.

