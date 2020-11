La cantante ha appena sfoggiato su Instagram il suo bellissimo sorriso, sapientemente combinato con un outfit nero e molto elegante.

Visualizza questo post su Instagram Make me smile✨ #scattirubati Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 2 Nov 2020 alle ore 5:18 PST

Make me smile, ecco come esordisce Anna Tatangelo nell’ultimo intervento sui social network. Stilando la seguente didascalia e con gli occhi appena socchiusi, sembra essere in procinto di concedersi allo schermo del suo smartphone che tiene delicatamente tra le mani.

In seguito all’uscita del suo nuovo singolo Tra me e te, avvenuta circa due settimane fa, la Tatangelo sembra apparire sempre più energica e carica di un fesco carisma. Il singolo, composto insieme al rapper italiano Gemitaiz, sta riscontrando in questi giorni una buona dose di successo.

Anna dopo il successo del nuovo singolo

“Meglio chiuderla qua, no / Perché lo so come andrà, lo so” intona Anna in alcune strofe della sua ultima canzone. E, Tinta di rosso fiammante nella copertina, sembra quasi che lei stia escogitando un corsa verso il tempo o che una volta per tutte si stia preparando ad una sfida con il “tu” che descrive nel testo.

Chissà, se questo 2020 adesso così particolare portà essere in grando di riservare altre sorprese per questa bella voce. Non ci resta che incrociare le dita per lei e spingere ancora una volta il tasto “play“.

Giada Ciliberto