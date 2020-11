Francesco Renga triste, il post e le lacrime per l’amico scomparso – FOTO

Francesco Renga condivide un momento difficile della sua vita e dedica sui social un post per l’amico scomparso. Pioggia di like e cuoricini per il cantante.

Visualizza questo post su Instagram Ciao Gigi ❤️ Un post condiviso da Francesco Renga (@francescorenga) in data: 2 Nov 2020 alle ore 3:12 PST

Ciao Gigi ed un cuoricino accanto, questo è il messaggio che Francesco Renga pubblica su Instagram per ricordare l’amico scomparso. Oggi, nel giorno del suo 80esimo compleanno, è venuto a mancare Gigi Proietti, un lutto difficile per tutti; dai colleghi di lavoro alla gente comune, la scomparsa del grande Gigi ha turbato tutti. Tantissimi i commenti dei follower di Renga, insieme per ricordare Proietti; tantissimi i cuoricini rivolti all’artista scomparso. Per ricordare il grande attore, Renga ha pubblicato una foto che ritrae il Maestro sorridente come sempre del resto. Forte la capacità di far riflettere ma lasciando sempre un sorriso sulle labbra di chi lo ascoltava.

Francesco Renga, nuova esperienza TV in arrivo

Nuovo progetto lavorativo per Francesco Renga, ospite nell’ultima puntata di Verissimo lo scorso sabato, il cantante con i suoi boccoli apparentemente spettinati e quell’outfit sportivo e curato che fa impazzire le donne di tutte le età, ha parlato di “All Together Now” il talent show firmato Canale 5 – in onda da mercoledì 4 novembre – molto seguito sin dalla prima puntata che risale a maggio dello scorso anno. Presenti accanto a Francesco Renga, Rita Pavone, J-Ax e Anna Tatangelo. La stessa Michelle Hunziker, ha postato sul social una foto insieme ai 4 artisti specificando ovviamente l’attenzione e la prevenzione nel sottoporsi frequentemente ai tamponi.

Nota importante: siamo vicini si, ma perché TUTTI sottoposti, come per ogni produzione TV, a diversi test a tampone negativo, le precisazioni doverose da parte della conduttrice svizzera vista l’emergenza nella quale si trova il paese.

