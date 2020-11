Auto travolge una famiglia, il conducente fugge e poi ritorna

Un’auto travolge una famiglia sulle strisce pedonali, tra questi anche un bambino di sei anni. Il conducente fugge ma poi lo convincono a ritornare

A Cagliari, in via della Pineta, domenica sera un’auto ha travolto una famiglia. Tre persone, padre, madre e un bimbo di sei anni sono stati trasportati all’ospedale Brotrzu di Cagliari con assegnato un codice rosso, le loro condizioni sono gravi ma non sono in pericolo di vita. Un’auto condotta da un 51enne di Quartu Sant’Elena stava dirigendosi verso il centro città quando ha investito la famiglia che attraversava sulle strisce pedonali.

Un’auto travolge una famiglia, i dettagli

L’incidente di ieri sera a Cagliari per fortuna non ha provocato vittime. Ma il conducente dell’auto che ha travolto la famiglia, forse preso dal panico, al momento dello scontro, si è allontanato senza soccorrerli. Un altro automobilista è riuscito a inseguirlo e bloccarlo, convincendolo a tornare indietro. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale di Cagliari e le ambulanze del 118. I feriti sono stati trasportati in ospedale mentre la Polizia locale ha aperto immediatamente le indagini. Attualmente gli agenti stanno ancora lavorando per ricostruire dettagliatamente la dinamica dell’incidente. Sicuramente l’automobilista sarà denunciato per fuga dopo incidente e omissione di soccorso.

Un momento di smarrimento e di panico causerà al conducente conseguenze gravi, gli agenti di polizia e i carabinieri sono già a lavoro.

