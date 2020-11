Uno scontro stradale ha tolto la vita a due giovani ventenni. Il tragico evento è accaduto a Bronte domenica sera lungo la strada statale 120

Ieri sera intorno alle 22,30, due ventenni di Bronte sono morti a causa di un incidente stradale. Stavano viaggiando lungo la strada statale 120 che collega Randazzo a Maniace a bordo di un Opel Corsa, quando un animale sul ciglio della strada li ha scaraventati contro un carroattrezzi. Purtroppo l’impatto è stato mortale per i due giovani. L’intervento delle ambulanze del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri è stato inutile, la coppia è morta sul colpo.

Uno scontro nell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trattato di uno scontro nell’incidente. Infatti sembra che un ventiquattrenne, alla guida di una Lancia Delta, abbia investito una mucca che si trovava lungo la carreggiata. Trasportato all’ospedale di Bronte, è stato medicato per ferite leggere. Durante le operazioni di recupero della vettura, l’Opel Corsa con a bordo i due ventenni ha investito l’animale ancora sul ciglio della strada, finendo contro il carro attrezzi che in quel momento era impegnato nel recupero della Lancia Delta. Uno scontro violentissimo che ha portato via la vita ai due giovani, il conducente e la fidanzata, sbalzati fuori dall’abitacolo.

I carabinieri e gli agenti di polizia stanno già lavorando per la ricostruzione del caso, le indagini sono aperte, ora servirà soltanto capire quale sia stata la dinamica certa dell’incidente e se ci sono dei testimoni.

