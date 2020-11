Chiara Ferragni, intimo in merletto e pancione in vista: mozzafiato – FOTO. La fashion blogger oggi è ufficialmente nella 19esima settimana della sua gravidanza

Chiara Ferragni è una delle fashion blogger più amate del mondo. Ha raggiunto il successo qui in Italia, tra quelli non amanti della moda, quando ha cominciato una storia d’amore con Fedez. I due si sono conosciuti ad una cena con amici comuni e i loro rispettivi ex di allora, poi lui ha scritto una canzone in cui citava il suo cane. Da allora hanno cominciato a flirtare in modo carino tramite storie, poi sono usciti insieme per un appuntamento e da allora non si sono più lasciati. Si sono scoperti l’anima gemella l’uno dell’altro e la proposta di matrimonio è arrivata a pochi mesi di distanza dall’inizio della loro storia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva il chiarimento: “Ci ritroveremo”

Chiara Ferragni in dolce attesa è ancora più bella: Record di likes sul suo profilo Instagram

Il matrimonio è slittato di un anno quando Chiara ha scoperto di aspettare un bambino. L’arrivo di Leone ha cambiato tutto, sui social il piccolo è diventata una vera e propria mascotte e tutti gli vogliono bene. Proprio per questo quando Chiara e Fedez hanno annunciato la seconda gravidanza, tutti sono stati felicissimi per loro. Sarà una bambina a riempire le loro vite, questa volta, e nascerà a marzo proprio come il suo fratello maggiore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Tommaso Zorzi, sfogo nella notte con Francesco Oppini: “Non ho nessuno”

Oggi Chiara ha rivelato di essere appena entrata nella diciannovesima settimana. La pancia cresce sempre di più e sia lei che Federico non ci stanno più nella belle. Mancano quattro mesi alla nascita della bambina e tutti sono curiosi di sapere come la chiameranno. Hanno già scelto il nome? E ce lo diranno prima della nascita?