Pandemia, la situazione nei reparti di terapia intensiva: i dati regione per regione

Il Ministero della salute ha reso noti i dati dell’epidemia da Covid-19 diffusasi in Italia: la situazione nei reparti di terapia intensiva dei nosocomi del nostro Paese.

Non si placa l’impennata dell’epidemia da coronavirus che ha colpito anche l’Italia ormai da oltre otto mesi. Stando ai dati forniti dal Ministero della Salute nel pomeriggio, anche oggi si è registrato un aumento dei casi di contagio, dei soggetti attualmente positivi, dei decessi, ma anche delle persone guarite o dimesse. A questi numeri si aggiunge il dato dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva che nelle ultime 24 ore hanno superato la soglia dei 2.000 ricoveri. Numero che desta preoccupazione soprattutto per la velocità in cui questo è cresciuto, considerando che esattamente un mese fa, lo scorso 2 ottobre, i pazienti in rianimazione erano 294, crescita del circa 690%.

Covid-19, i dati in terapia intensiva: superata la soglia dei 2.000 ricoveri complessivi nel nostro Paese

La curva epidemiologica dell’epidemia da Covid-19 continua a salire. Numeri drammatici quelli che si registrano ogni giorno e che destano la preoccupazione della popolazione. Tra i dati che maggiormente preoccupano vi è quello relativo ai pazienti, le cui condizioni hanno necessitato il trasferimento nei reparti di terapia intensiva degli ospedali. Ad oggi, stando alla tabella sanitaria diffusa dal Ministero della Salute nel pomeriggio, sono 2.022 i ricoveri totali con un incremento nelle ultime 24 ore di 83 pazienti.

La regione che fa registrare il maggior numero di ricoveri è la Lombardia, regione più colpita dal virus sin dall’inizio dell’emergenza, dove oggi si contano 435 pazienti in rianimazione. Situazione che desta preoccupazione anche quella in Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Campania, Lazio, Toscana e Sicilia, dove si è superata la soglia dei 100 ricoveri.

Di seguito, la mappa dei ricoveri regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Ministero della Salute, aggiornata ad oggi, lunedì 2 novembre.

REGIONE – RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA – VARIAZIONE NELLE ULTIME 24 ORE

– Lombardia – 435 – +17;

– Piemonte – 196 – +17;

– Emilia Romagna – 138– +6;

– Veneto – 136– +4;

– Campania – 171 – +1;

– Lazio – 185 – /;

– Toscana – 182 – +9;

– Liguria – 57 – -6;

– Sicilia – 142– +10;

– Puglia – 88– +1;

– Marche – 50 – +8;

– Friuli Venezia Giulia – 37– -1;

– Abruzzo – 33 – +1;

– Trento –11 – +2;

– Sardegna – 43 – /;

– Umbria – 46 – /;

– Bolzano – 23 – +6;

– Calabria – 19 – +6;

– Valle d’Aosta – 12 – /;

– Basilicata – 13 – +2;

– Molise – 5 – /.

Anche i decessi, come le terapie intensive, hanno subito un aumento significativo con il bilancio complessivo salito a 39.059, di cui 233 registrati nelle sole ultime 24 ore.

