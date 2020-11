Fidanzati uccisi a Lecce, dal diario del killer: “Faccio a pezzi qualcuno”. Gli scritti del 21enne sono al vaglio degli inquirenti

La storia dei due fidanzati di Lecce lascia ancora tanta amarezza per le modalità e l’ingiustizia subita da una coppia di innamorati che voleva soltanto godersi la loro storia d’amore, la loro vita. Il tutto infranto dal disegno di un assassino che loro conoscevano. Quel coinquilino, ex da poco tempo, di cui si fidavano perchè mai aveva dato segnali di squilibrio. Eppure una persona a loro vicina è stata capace di spezzare il sogno della loro vita. Ora l’ultima scoperta sul diario di Marco, l’assassino, sono le parole che scriveva. “Mercoledì ho avuto una crisi mentre stringevo un cuscino, ho pensato che a differenza mia gli altri abbracciano delle vere ragazze e così sono scoppiato a piangere. Ho comprato qualche attrezzo… voglio uccidere qualcuno, voglio farlo a pezzi. Ho accettato la stanza, nella stessa casa di F., e ho già le chiavi e da qui quando andrò via potrò uccidere Daniele… mi piacerebbe una donna per prima, ma penso che così sarà una buona base di partenza”.

Fidanzati uccisi a Lecce, il diario di Marco

E’ la rivelazione fatta al suo diario del disegno, di quello che aveva in mente. Una mancanza dietro a quell’incredibile e brutale azione sanguinosa. Era il 7 agosto quando Marco scriveva ciò. Il suo diario – secondo quanto riportato da tgcom24 – inizia con una parole scritte in stampatello con la penna rossa: “Motivi per cui noi non siamo normali”. E poi in seguito c’è un elenco: “Parlare sempre al plurale; la bestia che sento dentro quando piango; il rifiuto dei 18 anni”. Poi ci sono dei riferimenti ad un intervento chirurgico che ha avuto anni addietro, alla colonna vertebrale.

Poi la fase cruciale, il rifiuto dell’amore verso la compagna del suo corso universitario. Non si sente amato e così pensa di sfogare la sua rabbia per questo uccidendo una coppia felice che lui conosceva bene, Daniele e Eleonora. “Ogni giorno che passa sembra che divento sempre meno amato, ma che ci posso fare? Non è colpa mia se nessuna mi ama!”.

