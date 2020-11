Giulia De Lellis, shorts cortissimi e gambe mozzafiato: incanta tutti FOTO. L’influencer ha fatto girare la testa ai suoi fans con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo di Instagram. Ha esordito nel 2016 nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, quando ha sceso le famose scale del dating show per conoscere il tronista Andrea Damante. Per loro è stato un colpo di fulmine, per Andrea non c’è stata gara per nessuna: è sempre stata Giulia, dal primo momento, e infatti è stata proprio lei la sua scelta. Tra una cosa e l’altra sono stati insieme quattro anni, tra lunghe pause di riflessione e momenti difficili. L’ultimo ritorno c’è stato appena qualche mese fa, durante la quarantena da coronavirus.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva il chiarimento: “Ci ritroveremo”

Giulia De Lellis ha fatto impazzire i suoi fans con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Poi la rottura, e Andrea a Verissimo ha confessato di aver avuto qualche timore durante la loro vacanza a Forte dei Marmi. Lì è arrivato l’allontanamento tra di loro: lui sentiva che Giulia si stava legando sempre di più al loro amico Carlo. Aveva la sensazione che stesse succedendo qualcosa e quando lei ha chiesto una pausa di riflessione per lui non è stata altro che la conferma. Poi c’è stato lo scoop: Giulia si sta frequentando con Carlo in questo periodo e per Andrea questa è stata una vera e proprio batosta, in quanto molto innamorato di lei e affezionato al ragazzo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Tommaso Zorzi, sfogo nella notte con Francesco Oppini: “Non ho nessuno”

Giulia non ha ancora confermato questo flirt ma ha fatto capire che lei e Carlo si stanno frequentando davvero. Tra lei e Andrea allora è proprio finita per sempre?