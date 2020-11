Sempre bella e sorridente, Katia Pedrotti continua a conservare intatta la bellezza che mise in mostra in una delle prime edizioni del GF.

Ne è trascorso di tempo da quando Katia Pedrotti riuscì a farsi notare al Grande Fratello. Era la terza edizione del reality show più noto di tutti, quando nel 2003 la bionda lombarda cresciuta in provincia di Sondrio fece innamorare un altro concorrente, Ascanio Pacelli.

LEGGI ANCHE –> Valentina Vignali | slip e reggiseno rossi | fisico da far star male | FOTO

E proprio con Ascanio poi lei si è sposata, nel 2005. La coppia ha avuto anche dei figli e da allora si diverte a girare per il mondo ed a mostrare sui social network i resoconti dei tanti viaggi compiuti in ogni angolo del globo. E va detto che Katia è rimasta sempre bella e sorridente come allora. Biondissima, con degli occhi magnifici ed una dolcezza che traspira ad ogni sguardo. È sempre uno spettacolo.

LEGGI ANCHE –> Michela Quattrociocche | la bellezza ha un volto | è il suo | FOTO

Katia Pedrotti, bellissima per sempre

Lei, Ascanio ed i figlio Matilde e Tancredi vivono in tutta felicità a Roma. La Pedrotti e suo marito hanno un notevole seguito di fans sui rispettivi profili social e ad oggi li possiamo considerare a tutti gli effetti degli influencer di successo, che con il loro pubblico intrattengono un bel rapporto.

LEGGI ANCHE –> Cristina Marino | nessun uomo resiste a quello sguardo | FOTO

Visualizza questo post su Instagram Il buongiorno si vede dal mattino ! 😝🤩 . Un post condiviso da Katia Pedrotti (@misskatia) in data: 29 Ott 2020 alle ore 3:08 PDT

Questo è anche uno degli esempi di come un reality show possa a volte portare a qualche felice epilogo. Non tutti coloro che vi prendono parte infatti sono capaci di esprimere una profondità di pensiero e di contenuti adeguata. Nel caso di Katia ed Ascanio per fortuna è andata diversamente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.