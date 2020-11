Una Belen Rodriguez selvaggia e ammaliante: negli ultimi scatti di Instagram, la showgirl si mostra in una veste da vera “leonessa”

Visualizza questo post su Instagram La alegria es cuando decidís de pasar un buen momento a prescindere. Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 2 Nov 2020 alle ore 8:58 PST

Favolosa Belen Rogriguez, che con gli ultimi scatti postati su Instagram ha mandato i fan in estasi. La showgirl argentina si mostra in un look selvaggio e seducente: i capelli mossi da “leonessa” e la maglia che scopre la spalla la rendono davvero divina. Nelle foto, la vediamo intenta a correre e a giocare con l’attuale compagno, Antonino Spinalbese. I followers, conquistati da tanta bellezza, la riempiono di complimenti: “Stupenda anche con i capelli così…“.

Belen e il nuovo fidanzato: tutto su di lui