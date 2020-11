Andrea Zelletta e le informazioni rivelate in casa: arriva il provvedimento. L’ex tronista è uscito per un paio di giorni dal Grande Fratello Vip e, rientrando, ha rivelato cose che non avrebbe dovuto sapere

Andrea Zelletta è uno dei protagonisti di questo Grande Fratello Vip. Nonostante sia molto amato, negli ultimi giorni è finito nel mirino dei social per quello che sta succedendo nella casa. L’ex tronista è uscito per un paio di giorni per motivi personali, e quando è rientrato ha rivelato di essere stato per due giorni in isolamento, senza nessuno, senza cellulare, televisione o altro. Eppure durante questi ultimi giorni ha rivelato diverse cose nella casa che non avrebbe dovuto sapere e questo fa pensare, è stato davvero in isolamento? Come può conoscere tante dinamiche di gioco di cui non dovrebbe essere a conoscenza?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Tommaso Zorzi, sfogo nella notte con Francesco Oppini: “Non ho nessuno”

Andrea Zelletta rimproverato dal Grande Fratello Vip: Signorini annuncia un provvedimento

Andrea infatti sa che Cristiano Ronaldo è risultato positivo al covid, conosce le percentuali di televoto, sa chi saranno i prossimi ad entrare nella casa e diverse cose legate al mondo dei social che non avrebbe dovuto conoscere. Quello che tutti non capiscono è come sia possibile, considerando che la produzione avrebbe dovuto accertarsi che Andrea non sapesse certe cose, durante la sua assenza dalla casa. Cos’è successo? Come le ha sapute? Signorini oggi ha comunicato di averlo scoperto soltanto ora e che verranno presi dei provvedimenti per l’ex tronista di Uomini e Donne.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva il chiarimento: “Ci ritroveremo”

“Immediatamente ho chiesto agli autori, che non mi avevano segnalato l’accaduto, di formulare un provvedimento per Zelletta come è successo con Paolo Brosio” ha annunciato Alfonso Signorini. Cosa succederà? Verrà mandato direttamente in nomination come è successo a Paolo?