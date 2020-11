Loredana Lecciso on the road, capelli al vento e abito super attillato – FOTO

Loredana Lecciso on the road: la compagna del celebre cantante Al Bano si immortala mentre è in auto. Il suo viso acqua e sapone viene apprezzato.

Non tutto va spiegato…molte cose vanno capite, questo è quanto dichiarato da Loredana Lecciso un’ora fa sui social. Un messaggio implicito forse, visto che non ha lasciato altri indizi se non una foto che la ritrae in tutta la sua bellezza. Forse è lì che va scovato l’indizio? Nello scatto, presumibilmente un selfie fatto dalla stessa Loredana, si immortala mentre è alla guida, anche se l’assenza di cintura di sicurezza fanno pensare che forse la Lecciso sia ferma in auto e ne abbia approfittato per scattare una selfie. Da sempre una donna molto femminile che ama la cura del suo aspetto, in questa foto acqua e sapone mostra quanto sia una donna dai lineamenti armoniosi e che non necessitano interventi per risaltare il viso. In questa foto peraltro somiglia più che mai alla figlia 19enne Jasmine Carrisi.

LEGGI ANCHE –> Jessica Melena | la moglie di Immobile fa impazzire tutti | FOTO

Loredana Lecciso ringrazia i fans in modo particolare

Visualizza questo post su Instagram 💙💙💙#relax #picoftheday #feelgood #sarurdaymood #love #linstamoments Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_) in data: 19 Set 2020 alle ore 12:09 PDT

Loredana Lecciso è molto seguita sui social e quindi ama ringraziare chi le dedica un post o un pensiero. Infatti guardando le sue stories sono numerose le dediche che ha condiviso, molti ad esempio commentano l’ultima partecipazione della Lecciso a Live Non è La D’Urso, lo show di Canale 5. Insieme all’inseparabile sorella gemella Raffaella hanno infuocato il programma serale: il loro stacco di coscia ha fatto letteralmente impazzire tutti. Loredana Lecciso è stata definita una bellezza senza tempo, in effetti nel corso degli anni la sua bellezza non è stata alterata.

LEGGI ANCHE –> Elisa D’Ospina | appuntamento a Detto Fatto con un messaggio speciale

Visualizza questo post su Instagram 💙💙💙#relax #ferlgood #photo #nature #puglia #cellinosanmarco #saturday Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_) in data: 12 Set 2020 alle ore 12:01 PDT

Inseparabile da Al Bano, per la Lecciso ogni occasione è buona per condividere con i follower gli scatti col compagno. Le foto mostrano una coppia unita, apprezzatissima dal web.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.