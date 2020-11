Barbara D’Urso, lo scatto vintage fa impazzire tutti: “Cominciò così” FOTO

Barbara D’Urso, lo scatto vintage fa impazzire tutti: “Cominciò così”. La conduttrice ha pubblicato una FOTO su Instagram che ha fatto girare la testa ai suoi numerosi fans

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate del mondo della televisione, e tra i tanti programmi in cui l’abbiamo vista al timone è il Grande Fratello, che continua a condurre da tanti anni. La versione “nip” del programma è ancora suo e ogni anno è sempre più amatissimo. Le sta tantissimo a cuore questo programma, e proprio ieri ha avuto modo di “entrare” nella casa anche se in un modo particolare. Alfonso ha deciso di organizzare con lei uno scherzo ai danni della Contessa Patrizia De Blanck.

Barbara D’Urso pubblica uno scatto del suo primo Grande Fratello: pioggia di likes

Hanno fatto vedere una clip a Patrizia dove Alvaro, l’uomo che è venuto nella casa a farle uno scherzo qualche settimana fa, andava da Barbara D’Urso a raccontare quello che è successo tra di loro. Quando Patrizia ha sottolineato che non c’era stato niente tra di loro, è arrivata nel programma una telefonata da Barbara che ha attaccato Patrizia per aver accusato il suo programma di mancare di credibilità. Patrizia, mortificata, ha detto a Barbara di prendersela con Alvaro perché lei non ricordava assolutamente questo uomo e dunque non poteva ammettere qualcosa che non era assolutamente vero.

Dopo un po’ di botte e risposte, Barbara ha rivelato a Patrizia che lei e Alfonso stavano soltanto scherzando. Nella casa poi è entrato Alvaro, che si è scusato con Patrizia per lo scherzo di cui ha preso ovviamente parte insieme agli autori del programma.