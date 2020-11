Pandemia, la situazione nelle terapie intensive regione per regione

Nel pomeriggio, Il Ministero della Salute ha diffuso i numeri dell’epidemia da Covid-19 in Italia: la situazione nelle terapie intensive degli ospedali.

Come di consueto, intorno alle 17, il Ministero della Salute ha aggiornato i dati relativi all’epidemia da coronavirus diffusasi nel nostro Paese. Oltre agli aumenti dei casi di contagio, dei soggetti attualmente positivi e dei decessi, si è registrata, come ormai accade da giorni, una crescita dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva dei nosocomi italiani. Numero che ieri ha superato la soglia delle 2.000 unità e che nell’ultimo mese è cresciuto sensibilmente, considerando che durante la prima settimana di ottobre si era sotto i 400 ricoveri.

Covid-19, i dati nelle terapie intensive: 203 nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore

Salgono ancora i numeri dell’epidemia da Covid-19 nel nostro Paese. Tra i vari indicatori, quello che preoccupa maggiormente alcuni esperti è il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Ad oggi, stando ai dati forniti dal Ministero della Salute nel consueto aggiornamento quotidiano, sono 2.225 i soggetti ricoverati in rianimazione, ossia 203 in più rispetto a ieri.

Prendendo in considerazione le singole regioni del nostro Paese, la Lombardia continua ad essere la più colpita anche sotto questo aspetto con 475 pazienti in terapia intensiva. Sopra la soglia dei 100 ricoveri anche il Piemonte, l’Emilia Romagna, il Veneto, la Campania, il Lazio, la Toscana e la Sicilia. Meno allarmante la situazione in Valle d’Aosta, Molise e Basilicata e nella Provincia Autonoma di Trento, dove vi sono meno di 20 ricoveri.

Di seguito, la mappa dei ricoveri regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Ministero della Salute, aggiornata ad oggi, martedì 3 novembre.

REGIONE – RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA – VARIAZIONE NELLE ULTIME 24 ORE

– Lombardia – 475 – +40;

– Piemonte – 213 – +17;

– Emilia Romagna – 153– +15;

– Veneto – 142– +6;

– Campania – 227 – +56;

– Lazio – 197 – +12;

– Toscana – 190 – +8;

– Liguria – 64 – +7;

– Sicilia – 150– +8;

– Puglia – 95– +7;

– Marche – 53 – +3;

– Friuli Venezia Giulia – 39– +2;

– Abruzzo – 38 – +5;

– Trento –12 – +1;

– Sardegna – 45 – +2;

– Umbria – 48 – +2;

– Bolzano – 28 – +5;

– Calabria – 26 – +7;

– Valle d’Aosta – 13 – +1;

– Basilicata – 11 – -2;

– Molise – 6 – +1.

Altro dato che preoccupa è la risalita dei decessi registratasi nelle ultime settimane che ha portato il bilancio complessivo a 39.412, di cui 353 registrati nelle sole ultime 24 ore.

