Continuano a volare parole al Grande Fratello Vip tra Elisabetta Gregoraci e l’opinionista Antonella Elia. Nella scorsa puntata tra le due un’accesa discussione

Sono ormai settimane che Antonella Elia, opinionista in questa edizione del Grande Fratello Vip, dichiara apertamente la sua antipatia nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Dallo studio ha più volte sottolineato la falsità della showgirl nel fingere di essere interessata a Pierpaolo Petrelli per pura visibilità. Nella scorsa puntata è arrivata a darle della “gatta morta, anzi, in calore“, termini che sono stati subito ritenuti eccessivi dal conduttore Alfonso Signorini. Ieri sera le due sono tornate sull’argomento e ancora una volta sono volate parole grosse.

Antonella Elia contro Elisabetta Gregoraci: “Chi devo chiamare? Briatore?”

L’opinionista attacca nuovamente definendo il rapporto instaurato dai due concorrenti come una “performance falsa“, rincarando la dose sottolineando ancora una volta quanto detto nella scorsa puntata. Elisabetta non ci sta più e si altera chiedendo di moderare i toni in rispetto di chi la segue da casa, facendo riferimento al figlio. “Tu sei lì fuori e spari giudizi senza pensare alla gente che ci sta guardando fuori, dovresti moderare il linguaggio“, afferma la showgirl.

Tra le due la miccia si riaccenderà durante la puntata durante la discussione tra la Gregoraci e Guenda Goria che, eliminata nella scorsa puntata, ha definito Elisabetta come una persona mancante di umanità. Antonella la punge incalzandola a fare vedere chi è davvero. “Informati sul mio vissuto, cosa ne sai tu?” -risponde la concorrente- “Cosa devo fare per informarmi? Chiamare qualcuno? Devo chiamare Briatore?” sottolinea la Elia.

“È facile parlare di Briatore” dice Elisabetta con le lacrime agli occhi. In sua difesa interviene Alfonso Signorini che invita le persone a non giudicare le apparenze, facendo intendere che dietro ad alcuni atteggiamenti si possano nascondere dinamiche sconosciute al pubblico. Ma tra l’opinionista e la vip le acqua non si calmano e una tregua sembra impossibile da raggiungere.

