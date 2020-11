Tommaso Zorzi e Francesco Oppini a cuore aperto: “Tu sei più di questo”

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si commuovono insieme: “Io so chi sei”. Al Grande Fratello Vip questa notte i due amici hanno parlato di quello che è successo in puntata

Francesco Oppini è mortificato per quello che è successo ieri sera in puntata durante il Grande Fratello Vip e dopo i saluti si è rintanato in giardino insieme al suo amico Tommaso Zorzi, con cui si è sfogato di quello che è successo. Tommaso lo ha rimproverato per quello che ha detto ma ha cercato anche di fargli capire che deve superarla, e che deve dimostrare di essere la persona meravigliosa che è sicuramente e che nasconde dietro alle sue paure. “Tu sei la persona più sensibile qua dentro dopo di me, hai una sensibilità che neanche le donne hanno, tirala fuori. Devi far vedere quel qualcosa che non so cos’è, ma c’è in te, altrimenti non avremmo legato così tanto noi due”.

Tommaso ha scavato a fondo nelle sue fragilità, stando lì a parlare con lui e riuscendo a far tornare a galla tante cose che lui aveva cercato di annegare per tanto tempo. I rapporti difficili con sua madre, le sue mancanze e i traumi che lo hanno segnato. “Io sono uguale, possiamo aiutarci a vicenda. Iniziare qua dentro e continuare fuori” gli ha detto Tommaso. “Parlare con te, per me, è come guardarmi allo specchio. Per questo mi permetto di dirti certe cose”.

Francesco alla fine gli ha confidato di non essere mai riuscito ad aprirsi così tanto con qualcuno come con lui. “Hai un cervello allucinante, hai 25 anni ma a volte mi sembra di parlare con un uomo di 50”.