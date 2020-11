Beautiful, anticipazioni puntata 5 novembre: una lite furiosa

Beautiful, anticipazioni 5 novembre: Ridge è furioso, ma anche Brooke gli risponde per le rime. Nel frattempo Sally e Wyatt…

Prosegue la crisi di coppia di Ridge e Brooke. Lo stilista è furioso perché sua moglie ha spinto suo figlio giù dalla scogliera e, nonostante lei si sia scusata più volte, non riesce a credere che sia stato solo un incidente. Dal canto suo, Brooke si difende dicendo che stava solo cercando di proteggere Hope. Thomas si è svegliato e ha scagionato Brooke di fronte al tenente Sanchez, ma il suo gesto ha un secondo fine e lui stesso non ne fa mistero: voleva dimostrare ad Hope che la sua felicità vale più di ogni cosa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> X Factor, chi è a rischio eliminazione: gli inediti meno ascoltati

Beautiful, anticipazioni 5 novembre: Sally tentenna

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che tra Ridge e Brooke scoppierà una lite furiosa. Lo stilista vuole che sua moglie chieda scusa a Thomas, ma lei si rifiuta. Si pente di ciò che ha fatto, ma non intende scusarsi per le intenzioni dietro al suo gesto. Voleva solo proteggere sua figlia e questo deve essere ben chiaro. Ridge però non ci sta. I due sono davvero arrivati ai ferri corti e la situazione potrebbe degenerare prima di quanto tutti pensino.

Nel frattempo prosegue l’estenuante riavvicinamento tra Sally e Wyatt. La ragazza non è convinta di potersi fidare completamente dell’ex fidanzato, ma è ancora innamorata di lui e non riesce proprio a non ascoltare il suo cuore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Federico Russo, “Mimmo” de I Cesaroni è un vero sex symbol – FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter