Titanic, al via il tour sottomarino: come fare e quanto costa

Dici Titanic e tutti abbiamo in mente le immagini del colossal di James Cameron con Leonardo di Caprio e Kate Winslet. È tramite il film che il grande pubblico ha imparato a conoscere la vicenda, realmente esistita, dell’incidente nautico, il più tragico e famoso al mondo.

Le immagini del relitto della nave da crociera che si è infranta contro un iceberg per poi affondare ed il ritrovamento di quel prezioso gioiello che danno il via alla narrazione potrebbero non rimanere solo nella nostra mente grazie al film.

Dal 1912, anno del tragico incidente, il relitto del Titanic rimase a fondo, nell’oceano e dal 1997, anno del film colossal, è diventato una vera attrazione. E oggi pare che entrare in quelle stanze della grande nave non è solo possibile con l’immaginazione e le ricostruzioni del film ma grazie ad un tour sottomarino.

Lo ha annunciato il Telegraph che ha spiegato che un’agenzia di viaggi specializzata in crociere e viaggi in mare, la OceanGate Expeditions, ha lanciato una nuova iniziativa con una proposta insolita ma molto allettante.

Titanic, ecco come funziona il tour sottomarino

Il pacchetto proposta dall’agenzia di viaggia comprende un viaggio in sottomarino per ammirare da vicino cosa ne resta del Titanic. Un tour ravvicinato nel relitto che si trova a quasi 4 chilometri di profondità nel Nord dell’Atlantico.

Un tour molto particolare di certo, per molti allettante per altri un po’ macabro, ma che porta dritti nel cuore della storia e del cinema. Ricordiamo, infatti, che il film è stato uno dei più belli e premiati di sempre con ben 11 premi Oscar. Otto giorni in tutto da trascorrere nel sottomarino con partenza dall’isola canadese di Terranova e navigando quasi 600 chilometri in direzione Sud-Est.

Ma c’è da dire che il pacchetto non è propriamente alla portata di tutti. Il suo prezzo complessivo è di 125mila dollari che equivalgono a quasi 107 mila euro. Un pacchetto per turisti facoltosi che avranno il privilegio di esplorare il relitto dall’esterno per una “gita” che va dalle sei alla otto ore.

Prima della partenza c’è da seguire alcuni corsi di formazione tecnica per essere pronti ad affrontare una vacanza molto particolare. Fino ad ora, secondo quanto riporta l’agenzia, sarebbero 36 le persone che hanno già prenotato il viaggio, per il momento rimandato al nuovo anno a causa dell’emergenza sanitaria.

Appena sarà possibile dunque si partirà con la consapevolezza di essere i primi viaggiatori a vedere il relitto del Titanic dopo 15 anni.

