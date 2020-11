Drammatico scontro tra auto e moto: uomo 55enne perde la vita

Un uomo di 55 anni è morto nel tardo pomeriggio di ieri in un incidente in moto in via per Fagnano Olona nel territorio di Olgiate Olona, comune in provincia di Varese.

Drammatico incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri nel territorio di Olgiate Olona, in provincia di Varese. Stando ad una prima ricostruzione, un’auto ed una moto si sarebbero scontrati, per cause ancora in fase di accertamento, in via per Fagnano Olona. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo motociclista di 55 anni per cui ogni tentativo di soccorso, da parte dello staff medico giunto sul posto, si è rivelato inutile. Intervenuti sul luogo della tragedia anche i vigili del fuoco ed i carabinieri.

Un uomo di 55 anni è deceduto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 3 novembre, in un terribile incidente stradale consumatosi via per Fagnano Olona nel territorio di Olgiate Olona, comune in provincia di Varese. Stando alle prime informazioni riportate dalla redazione Varese News, il 55enne viaggiava in sella alla propria moto che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con un’auto che procedeva sulla stessa strada.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nell’impatto fortuito. Non si conoscono al momento le condizioni dell’automobilista alla guida della vettura coinvolta.

Oltre ai soccorsi, sul luogo sono intervenuti i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi per risalire all’esatta dinamica dell’incidente non ancora del tutto chiara.

Per permettere le operazioni di soccorso, la rimessa in sicurezza della carreggiata da parte dei vigili del fuoco ed i rilievi dei militari dell’Arma, il tratto è stato momentaneamente chiuso al traffico, circostanza che ha causato qualche disagio sulla circolazione.

