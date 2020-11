Tragedia al porto: guardia giurata travolta e uccisa da un tir

Una guardia giurata di 52 anni è deceduta nel pomeriggio di ieri al porto di Ancona dopo essere stata travolto da un tir.

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri al porto di Ancona, dove una guardia giurata di 52 anni è morta dopo essere stata travolta da un tir. Stando ad una prima ricostruzione, il 52enne era uscito dal suo gabbiotto per fermare il tir, alla cui guida vi era un camionista tunisino che, però, non si è accorto dell’uomo e lo ha investito. L’autista, dopo l’incidente, si è immediatamente fermato ed ha chiamato i soccorsi che, giunti sul posto, non hanno potuto far nulla per la guardia giurata, deceduta per le gravi ferite riportate. Intervenuti anche i carabinieri del capoluogo marchigiano che hanno provveduto agli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto costato la vita al 52enne.

Leggi anche —> Incidente in una fonderia, muore operaio di 49 anni

Ancona, tragedia al porto nel pomeriggio: guardia giurata di 52 anni travolta e uccisa da un tir

Un uomo di 52 anni nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 4 novembre, all’interno del porto di Ancona dopo essere stato travolto da un tir all’ingresso della banchina 23. La vittima è Luca Bongiovanni, guardia giurata dell’istituto di vigilanza privata Sureté addetto ai controlli di sicurezza al porto. Secondo le prime informazioni, riportate dalla redazione de Il Corriere Adriatico, intorno alle 19, Bongiovanni sarebbe uscito dal gabbiotto per fermare un tir che avrebbe dovuto scaricare un frigorifero da imbarcare su una nave, ma l’autista, un uomo di origine tunisina, non si è accorto del vigilante e lo ha investito. Dopo l’impatto, il camionista è sceso da mezzo pesante ed ha chiamato i soccorsi.

Presso l’ingresso della banchina 23 sono arrivati i sanitari del 118, ma per il 52enne non c’è stato nulla da fare. Il personale medico, dopo vari tentativi di rianimazione, ha dovuto arrendersi e dichiarare il decesso dell’uomo, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nell’incidente.

Intervenuti, oltre ai soccorsi, i carabinieri della Compagnia di Ancona che hanno provveduto ai rilievi ed hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto. Al vaglio dei militari dell’Arma vi sono i filmati delle telecamere di sorveglianza poste in zona che potrebbero fornire ulteriori dettagli.

Leggi anche —> Autocisterna tampona un tir lungo l’autostrada: morto un camionista

Il mezzo pesante è stato posto sotto sequestro dai carabinieri, mentre, come riporta Il Corriere Adriatico, l’autista è stato sottoposto all’alcoltest che è risultato negativo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.