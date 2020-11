Antonella Mosetti, in primo piano più irresistibile che mai – FOTO

Antonella Mosetti esibisce una bellezza spregiudicata e intramontabile, lo scatto su Instagram in primo piano fa sognare i fan

45 anni, ma solo sulla carta di identità. Un fascino ancora intatto, molto giovanile ed estremamente provocante. E’ Antonella Mosetti, showgirl tra le più famose e apprezzate d’Italia, per la quale la giovinezza sembra non finire mai. Il suo profilo Instagram, molto seguito da fan numerosi e affezionati, è una vera e propria miniera di scatti super seducenti che fanno girare la testa.

Antonella Mosetti, vista da vicino è una bomba: sguardo magnetico e seducente

Anche oggi, la vulcanica Antonella regala una prospettiva di sé davvero unica e ammaliante. Una foto in primissimo piano, nella quale si rischia di perdersi. Il suo sguardo cattura come non mai, occhi di ghiaccio che lasciano senza fiato. Espressione maliziosa e conturbante, in pochissimo tempo fioccano i like e i commenti estasiati da parte dei followers.

Il tocco finale lo danno i lunghi capelli corvini, mossi e assolutamente irresistibili. In sostanza, un concentrato di fascino di fronte al quale è davvero impossibile rimanere indifferenti.

