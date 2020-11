Laura Chiatti, nel “mondo incantato” sfoggia la sua scollatura, una favola – FOTO

Laura Chiatti super mamma sexy paralizza il web con il suo scatto da Cinecittà World. Giubbino rosso e tutto aperto

Bionda, occhi azzurri, e una bellezza che le ha valso il soprannome di “Brigitte Bardot italiana”. Lei è Laura Chiatti, una delle attrici più belle e apprezzate del nostro spettacolo. 38 anni, due figli e un matrimonio serenissimo con il suo amato Marco Bocci. Lei che voleva fare l’estetista da ragazzina, è approdata al cinema e poi non se ne è più andata.

Oggi però la precedenza su tutto la dà alla sua famiglia. A Pablo, Enea e Marco. Laura da quando è diventata mamma ha scelto di mettere al centro della sua vita la famiglia ed i suoi bambini. Ha ammesso infatti di aver rifiutato diversi lavori proprio perché l’avrebbero tenuta lontano da casa per diverso tempo e lei per ora non è quello che vuole. Il lavoro al momento per Laura è al secondo posto.

“Io lo dicevo in tempi non sospetti, quando nemmeno conoscevo Marco: guardate che quando avrò dei figli farò un passo di lato. E tutti mi rispondevano: vedremo. È andata così. Ed è la scelta migliore che io abbia fatto nella mia vita” ha dichiarato in una recente intervista.

E proprio per questo si concede delle belle e divertenti giornate insieme a loro. L’ultima foto pubblicata ne è la prova. Per vederla vai su successivo.

Laura Chiatti a Cinecittà World, super mamma sexy