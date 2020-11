Doppio incidente in autostrada: giovane uomo perde la vita

Un doppio incidente è avvenuto oggi tra le province di Venezia e Treviso: purtroppo una persona ha perso la vita e ci sono alcuni feriti

Stamattina sull’autostrada A4 tra i caselli di San Donà e Roncade Meolo si è verificato un doppio incidente. Secondo la prima ricostruzione effettuata dalla polizia stradale all’alba di questa mattina un furgone ha tamponato un camion. A questo punto i due conducenti sono usciti dagli abitacoli dei propri mezzi per verificare i danni e all’improvviso uno dei due uomini è stato investito da un altro furgoncino, che si è poi schiantato contro il guardrail. Secondo quanto scrive ‘rainews’, si tratta solo della prima ricostruzione della dinamica dei fatti. Si attendono altre analisi per capire l’esatto svolgimento del doppio incidente.

Il bilancio del doppio incidente è stato di un morto e due feriti

Sul luogo del doppio incidente sono accorsi gli operatori sanitari del 118, gli ausiliari dell’A4 e il soccorso stradale. La persona che ha perso la vita è un autotrasportatore slovacco di 38 anni. I medici intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Non si conoscono invece l’età e le generalità delle altre persone coinvolte nell’incidente. Il primo ferito è stato soccorso dai vigili del fuoco che lo hanno estratto dal posto di guida dove era rimasto incastrato. Mentre la seconda persona, che ha riportato delle ferite, è stata soccorsa dal 118 e si trovava già fuori dal furgone.

I soccorsi hanno impiegato un’ora e mezza per dare assistenza alle persone coinvolte nel doppio incidente. Si attendono le verifiche della polizia stradale per chiarire meglio la dinamica dei fatti nella sua interezza.