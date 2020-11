L’attrice Elenoire Casalegno “accende” Instagram con il sexy scatto: maglia cortissima e ombelico di fuori. Una dea

Visualizza questo post su Instagram Frangía si o frangía no? #elenoire #casalegno #choosethebestfucktherest #yesorno Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec) in data: 6 Nov 2020 alle ore 7:27 PST

Elenoire Casalegno è splendida nel suo ultimo scatto Instagram. L’attrice, che interpella i suoi followers in merito alla frangetta, ci appare bellissima in qualunque veste. Con la cortissima maglietta a scacchi dalla profonda scollatura, Elenoire mette in mostra l’ombelico e la pancia piatta: il fisico sembra quello di un’adolescente.

I fan, elettrizzati dalla foto, commentano così: “Stai bene sempre” – e anche – “Se ti fai la frangia me la faccio pure io“.

Elenoire Casalegno: l’opinione in merito alle elezioni USA

Conduttrice televisiva ed ex modella, Elenoire Casalegno è nata a Savona nel 1976. Attualmente, Elenoire è al timone del programma “Vite da copertina“, in onda su TV8, ma ricopre anche il ruolo di opinionista in diverse trasmissioni, tra cui “Live – Non è la d’Urso“.

Di recente, la conduttrice è stata invitata ad esprimersi in merito alle elezioni USA, argomento caldo che occupa tutti i telegiornali del momento. La Casalegno, diretta e schietta come suo solito, non ha esitato a dire la propria. “Diciamo che Joe Biden è un politico Sicuramente preparato, competente, conosce il linguaggio della politica, e quindi emana fiducia” – ha dichiarato Elenoire senza peli sulla lingua.

Visualizza questo post su Instagram Ombre su di noi… #elenoire #casalegno #truthorlie #? Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec) in data: 29 Ott 2020 alle ore 1:29 PDT

La conduttrice non si è risparmiata neanche nei confronti dell’attuale presidente, verso il quale ha fatto intendere di nutrire molte remore: “Donald Trump non si è dimostrato l’outsider che raccontava di essere“. E aggiunge: “Tutto il lavoro fatto da Obama è stato raso al suolo da Trump, e molti non hanno apprezzato. E poi non dimentichiamo la gestione di Trump nell’emergenza Covid, molto criticata“.

Tuttavia, a proposito del papabile vincitore, Elenoire non si sbilancia: “In questo momento danno in vantaggio Biden, ma non è detto“. Nulla dunque, per la conduttrice, è ancora certo, ed il voto degli stati-chiave si rivelerà determinante nella scelta del presidente degli Stati Uniti.

