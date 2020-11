Massimo Boldi si riscopre latin lover: “Ho una marcia in più, ma nessuno lo dica”

Il re dei “Cinepanettoni”, Massimo Boldi riscopre la felicità dei bei tempi e tuona: “Chi mi dice chi è costei?”

Chi se lo sarebbe mai aspettato che un giorno rispolverasse l’istinto di sensualità, solitamente nascosto di un ultra-sessantenne. L’attore dei “Cinepanettoni” della Filmauro, Massimo Boldi ha davvero sorpreso tutti in seguito alla pubblicazione di un profilo di bellezza universale.

Da attore comico, protagonista a web influencer il passo è davvero breve per il Boldi milanese, tornato in auge, grazie al suo profilo Instagram, mai così “bollente”. Il “maestro” del cinema italiano dall’alto delle sue oltre 75 primavere non dimostra affatto gli strasichi di vecchiaia, rilasciategli dal tempo.

Eppure c’era da aspettarselo per uno come lui, conosciuto con il soprannome di “Cipollino”, un pò per simpatia, un pò per quella “voglia” di ritornare ragazzino, amante folle dell’amore. Il produttore cinematografico di Luino non l’ha presa bene, quando un giornalista gli ha domandato, quando pensa di andare in pensione?

Un termine che non vuol sentir nominare nemmeno per caso, cercando di spostare l’attenzione come il Berlusconi o Briatore di turno, ossia sull’argomento…donne

Massimo Boldi, “il lupo perde il pelo ma non il vizio”

Visualizza questo post su Instagram Un caro saluto dal Vostro “ CIPOLLINO “ Un post condiviso da Massimo Boldi Original (@massimoboldi) in data: 5 Nov 2020 alle ore 9:50 PST

All’indomani di una carriera da “leccarsi i baffi”, l’attore e produttore di film comici, Massimo Boldi tiene molto a far parlare di sè, negli ultimi giorni. Al rinnegamento della pensione ha dato seguito ad un argomento non propriamente conforme per un uomo dell’età sua.

Improvvisamente in Boldi si è risvegliato l’istinto del ragazzino “sciupafemmine”, non appena il profilo Instagram è stato riempito di belle ragazze scosciate e formose. Tempo fa aveva deliziato gli appassionati dell’amore, pubblicando una foto roboante di Taylor Mega, accantonata poi su richiesta esplicita di Flavio Briatore.

Ma l’impulso incontrollabile di latin lover è tornato a riempire la sua quotidianità attraverso la pubblicazione di una foto spinta, con tanto di posa osè, di una ragazza dall’identità ignota. Evidentemente il re dei “Cinepanettoni” non ha ancora capito la lezione perchè è convinto che “gli ultrasessantacinquenni come me hanno una marcia in più”.

Tornando a parlare dello scatto seducente, Massimo Boldi ha addirittura rincarato la dose con alcuni commenti provocanti del tipo: “Chi è costei? Se lo sapete non ditelo!” oppure “Avete visto che schianto di ragazza?”.

Visualizza questo post su Instagram Non ricordo il suo nome…..chi lo sa non lo dica a nessuno Un post condiviso da Massimo Boldi Original (@massimoboldi) in data: 4 Nov 2020 alle ore 11:42 PST

Pochi come lui sono consapevoli che l’amore non ha età e che stare accanto alle persone più mature si può arrivare ad imparare davvero tanto

